Tento víkend se uskuteční opět festival, na který se slétají starší i mladší máničky ze všech koutů republiky. Vracejí se rádi každý rok, protože prostředí a program je úzce spjat s undergroundem a alternativou, a účastníkům se na statku velice líbí.

Letos přijedou punkové legendy Znouzectnost a podruhé zde zahraje legendární undergroundová kapela The Plastic People of The Universe s Vrátou Brabencem a Pepou Janíčkem, kteří stále i po 50 letech tvoří základ kapely. Další kapely utvářejí multižánrový blok, vystoupí i kapela Velvet Trio, která přiveze kousky jedné z nejslavnějších kapel historie Velvet Underground. I seskupení Kabaret dr. Caligariho je neméně zajímavé, jejich vystoupení bývá hřebem mnoha alternativních a undergroundových setkání, jsou známí divokou a vizuálně velice zábavnou hardrockovou show.

Akci pořádá Spolek přátel Franka Zappy & Cpt. Beefhearta, který sídlí na Statku u mnicha. Na místě je možno vidět i sochu Franka Zappy, vypracovanou akademickým sochařem Jakubem Vlčkem. Věříme, že se událost zapíše do vašich srdcí, a že se též budete rádi vracet.

Michael Dimitrov