V tradičním termínu, ale v netradičním online formátu, odstartoval v úterý 4. května 63. ročník mezinárodní Kocianovy houslové soutěže pro mladé houslové naděje do 16 let, kterou Ústí nad Orlicí pořádá na počest slavného rodáka, houslového virtuosa Jaroslava Kociana.

Ohlédnutí za konanými ročníky. | Foto: Lukáš Prokeš

Do virtuálního prostoru se přesunul i hudební festival Kocianovo Ústí, jenž houslovou soutěž každoročně doprovází. Loňské ročníky soutěže a festivalu musely být kvůli pandemii koronaviru zrušeny bez náhrady. Nová forma umožní neztratit další ročník. Stejným způsobem, tedy na dálku, byl v Ústí nad Orlicí uspořádán v dubnu i 26. ročník Heranovy violoncellové soutěže. „Kocianovu houslovou soutěž jsme chtěli udržet v podvědomí účinkujících i široké veřejnosti, distanční způsob nám umožní její uspořádání, a to je to nejpodstatnější. Je nadále životaschopná,“ řekl starosta města Petr Hájek.