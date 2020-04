Vybrali jsme slohovou práci Denise Vacka z 9. B ZŠ 28. října v Žamberku.

Myslím si, že většina z nás donedávna nevěděla, co to vlastně ta karanténa je. A nikoho z nás ani nenapadlo, že by se nás snad mohla nějakým způsobem dotýkat, natož že bychom se v ní mohli dokonce ocitnout. Dnes už z dostupných informačních zdrojů známe definici tohoto slova, které je společně s pojmem koronavirus v poslední době tím nejpoužívanějším jak v médiích, tak mezi běžnými občany. Tato dvě slova, tyto dva pojmy, ovlivnily náš život, ohrozily naše zdraví a život sám.

Když mám být upřímný, tak nejprve jsem měl radost, že nebudu muset chodit do školy, a tudíž mi odpadne hodně školních povinností. Tehdy jsem to ani nebral tak, že toto opatření je realizováno hlavně z důvodu ochrany našeho zdraví. Tuto skutečnost jsem si uvědomil až později. Vnímal jsem to jako takové „vložené“ prázdniny. Tehdy mi ještě nedocházelo, že učivo, které za normálních okolností probíráme s vyučujícím, se budu muset učit formou samostudia, a navíc se jako deváťák budu připravovat na přijímací zkoušky, o kterých zatím ani nevím, kdy a jakou formou budou probíhat. A co si budeme povídat, jestliže mě nikdo do ničeho vyloženě netlačí ani mě netrápí čas, tak to samostudium z mé strany není takové, jaké by asi mělo být.

Pravdou je, že můj nynější režim je volnější, nemusím brzy vstávat, nehrozí mi žádná poznámka, nikdo z učitelů mě „neštve“, ale na druhou stranu doma je to už docela dlouhé a začínám se dost nudit. Chybí mi kamarádi, se kterými mohu komunikovat jenom přes Skype a na rovinu ty opravdové lumpárny se na dálku dělat nedají. Chybí mi hokejbalové tréninky, kde se zažije spousta legrace, chybí mi adrenalin při zápasech a hlavně ta skvělá parta kluků. A konečně i ta fyzička jde rapidně dolů.

Stručně řečeno, tyto „vložené“ prázdniny nejsou to pravé ořechové, jak jsem si původně myslel. Jak se ale říká: vše špatné pro něco dobré. Řekl bych, že život se tak nějak zklidnil a zpomalil a je najednou více času, který trávím s nejbližší rodinou. A ono to není tak špatné, jak jsem si původně jako „náctiletý“ myslel. Řeknu vám, že to jde přežít, a dokonce se u toho zažije i spousta legrace. Se sourozenci i s rodiči si najednou víc povídám, už jsme si stihli zahrát i nějaké ty hry a byla to celkem zábava.

Nevím, jak kdo, ale já osobně na současnou situaci, a to i přes veškeré nařízení a zákazy, nebudu vzpomínat jen ve zlém. Samozřejmě, pokud to všichni ve zdraví přežijeme. Přes to všechno bych byl rád, aby se vše již vrátilo do starých kolejí a život byl stejný jako dřív se všemi radostmi i starostmi, které s tím souvisejí. Jako je třeba řádění venku s kamarády nebo i to „prudění“ ve školách.

