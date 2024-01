Náš tým, jste mohli vidět 12. prosince 2023 v Hradci Králové na veletrhu JA firem a pak 17. prosince 2023 v České Třebové na vánočních trzích. Na obou akcí jsme prodávali naše domácí pečené čaje.

JA Firma Čaj o Šesté | Foto: Zuzana Pluhařová

V Hradci Králové jsme si to s holkami moc užily. Soutěžilo okolo 40 školních firem z celé České republiky. My jako firma Čaj o šesté jsme soutěžily za Střední školu technickou a dopravní Gustava Habrmana České Třebová.

Bylo tam spousta soutěží jako například mluvit anglicky 90 vteřin před investorem, soutěž o nejlepší slogan a logo, ale pak například i soutěž o nejlepšího prodejce.

Celou soutěž jsme nevyhráli, ale i tak to bereme jako super zkušenost. Na vánočních trzích jste nás mohli potkat kousek od vstupu do kulturního domu. Tam jsme prodávali nejen pečený čaj celý ve skleničce, ale i do kelímku s sebou.

Jako další akci máme 12. ledna 2024 na naší Střední škole technické a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová. V pátek jsme měli Den otevřených lidí, kde jste si takhle mohli zakoupit náš domácí pečený čaj.

Zuzana Pluhařová

