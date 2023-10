Návštěvníci tradičních Choceňských trhů, které se konaly tuto sobotu, měli možnost se setkat s poslanci Evropského parlamentu, Marcelem Kolajou a Hynkem Blaškem. Poslanci přijeli debatovat s občany o Evropském Unii a zároveň je pozvat je k evropským volbám, které se budou konat v červnu příštího roku. Informační stánek připravila Kancelář Evropského parlamentu v Praze.

Informační kampaň o Evropském parlamentu se představila v Chocni | Foto: Evropský Parlament

Lidé měli možnost diskutovat nejen o Evropské unii, ale také si zasoutěžit o upomínkové předměty, hádat kvízové otázky anebo se vyfotografovat na stánku zobrazujícím plénum Parlamentu ve Štrasburku.

Volby do Evropského parlamentu se budou konat v celé Evropě od 6. do 9. června 2024, v České republice volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději v době 90 dnů před jejich konáním. Volební účast byla v posledních volbách v roce 2019 necelých 29%. Podle jarního průzkumu Eurobarometru se zájem o evropské volby v ČR je ještě nižší, kdy pouhých 27% občanů vyjádřilo přání se voleb zúčastnit. Pokud by predikovaná účast v evropských volbách skutečně byla takto nízká, pak by Česká republika slavila dvacetileté členství v Evropské unii druhou nejnižší účastí v celé Evropě. Přitom 74% Čechů a Češek má za to, že Evropská unie má dopad na jejich život.

Kancelář Evropského parlamentu v ČR proto připravila informační zastávky po celé České republice, jejich cílem je zprostředkovat setkání s europoslanci, otevřít diskuse o roli a funkci Evropského parlamentu a pozvat občany k evropským volbách. Evropský parlament je jediná přímo volená instituce EU. Motem informační kampaně Evropského parlamentu je „Demokracie v akci“. Slogan, který odkazuje na to, že volby jsou základem demokracie. Podle zmíněného průzkumu Eurobarometru 59% respondentů z České republiky považuje demokracii a právní stát za základní hodnotu, kterou je třeba bránit.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová