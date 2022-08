/FOTO/ O víkendu se na Cihelce v Hlinsku konal Studnice Fest. V pátek roztančily publikum kapely Sto zvířat, Fast Food Orchestra a legendární Volant, v sobotu přitvrdila Gaia Mesiah i česko-americká multižánrová skupina N.O.H.A, a závěr patřil pardubické Vypsané Fixe.

Na letošním festivalu Studnice Fest vystoupila i oblíbená kapela Sto zvířat. | Video: hp

Na parketě to rozjely také kapely Zrní, Corpulent Provocateur, Vojtaano, Kapitán Demo, Ventolin, Ég Er Grin, Drum For Fun, Vltava, The Atavists, Dukla Vozovna, Něco Něco, A Dull Set, Aiko a Záviš.