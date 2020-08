V sobotu poprvé vyrazil na trať historický expres Králický Sněžník.

Historický expres poprvé vyjel do Hanušovic a zpět | Foto: Lukáš Prokeš

Pojede o všech srpnových sobotách, a to z České Třebové přes Ústí nad Orlicí, Letohrad a Dolní Lipku až do Hanušovic a stejnou trasou i zpět. Nostalgické jízdy do oblasti Králického Sněžníku jsou zážitkem, neboť zprostředkovávají krásy regionu vnímané pocity cestujících v minulých dobách. V každé ze zastávek máte možnost vydat se na toulky za nespočtem turisticky zajímavých míst, ať už pro milovníky sportu, přírody nebo historie. Ve vlaku je umožněna přeprava kočárků a jízdních kol. Pro historické spoje platí běžné jízdenky tarifů IREDO a Leo Express s doplatkem ve výši 50 korun na osobu, který je možné uhradit přímo na palubě vlaku.