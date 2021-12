Jedná se opravdu o výjimečnou ukázku více než stovky historických betlémů, mezi nimiž je takřka polovina betlémů od králických řezbářů. Záměrem realizátora je připomenutí předválečné masivní výroby betlémů na Králicku, a s tím spojené i řezbářské řemeslo, které mělo v Králíkách i vlastní řezbářskou školu. Nejmladším betlémům je kolem 50ti let, desítky betlémů jsou však staré 80, 100 i 200 let. Zajímavostí je sto let starý pohyblivý betlém, u kterého byl při opravě díky skrytému nápisu na použitém prkénku po dvaceti letech zjištěn jeho tvůrce. Ozdobou výstavy jsou i betlémy s třiceticentimetrovými figurami.