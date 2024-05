Pardubický kraj pokračuje s rekonstrukcí areálu bývalé zemědělské školy v ulici kpt. Poplera ve Vysokém Mýtě. Téměř hotová je nyní první etapa, která se zabývala halou v zadní části areálu, stavbu nyní čeká kolaudace. Jedna část haly bude sloužit Střední průmyslové škole stavební pro odbornou výuku a druhá část je depozitářem pro velkou techniku Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Historické autobusy jsou už na místě a brzo je budou moct zhlédnout i návštěvníci.

Historické autobusy v hale | Foto: RMVM

Tisková zpráva Pardubického kraje

„Rekonstrukce haly nám umožnila vyklidit historickou budovu, která bude hlavním sídlem budoucího Technického muzea Pardubického kraje. První etapa stála náš kraj 31 milionů korun včetně DPH. Brzy budeme znát vítěze výběrového řízení na zhotovitele druhé etapy, která byla předběžně vyčíslena na 183 milionů korun. Pardubický kraj na projekt získal dotaci z evropských fondů ve výši 132 milionů korun. Harmonogram počítá s předáním staveniště v červenci, termín pro dokončení je konec srpna příštího roku,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Stavíme dálnice rychleji než Poláci, řekl ministr při křtu D35 u Vysokého Mýta

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě tam postupně opouští pronajaté garáže a haly ve Vysokém Mýtě a okolí. V novém areálu získává důstojné a kvalitní prostory pro tu část své sbírky, která obsahuje historické autobusy a další větší techniku. „Celkově naše muzeum vlastní osm autobusů, do rekonstruované haly jsme přesunuli sedm z nich. Vedle toho tu návštěvníci uvidí i dvě hasičská auta, jednak Pragu RN a jako zajímavost i Tatru 613 předělanou pro hasičské účely,“ říká ředitel muzea Jiří Junek a pokračuje: „Zároveň se můžeme pustit do restaurování některých dopravních prostředků, protože už nyní máme jistotu, že po opravě se vrátí do prostor s vhodným prostředím a odpovídajícími klimatickými podmínkami a nebude hrozit jejich opětná degradace.“

Depozitáře s velkou technikou v tomto areálu budou po dobu stavby otevřeny zatím jen příležitostně. „Poprvé pozveme zájemce do haly o Muzejní noci 31. května od 18 do 22 hodin. A takovou perličkou tohoto dne bude prohlídka vězeňského autobusu z roku 1996,“ dodal za zřizovatele muzea, Pardubický kraj, Roman Línek.

Pardubický kraj, tiskové oddělení