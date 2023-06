Budova lanškrounského gymnázia se nachází v centru města, na náměstí J. M. Marků, a jde o památkově chráněný objekt. V minulosti byl v majetku města, od kterého jej v roce 2020 získal Pardubický kraj, který je zřizovatelem gymnázia. Jednou z krajských priorit jsou postupné opravy budovy. První výraznou investicí je oprava střechy a čelní fasády, která by měla vyjít na 26 milionů korun včetně daně.

Gymnázium Lanškroun. | Foto: DENÍK/Šárka Mikulecká

Budova lanškrounského gymnázia byla dlouhodobě ve vlastnictví města, což bylo dáno historickými okolnostmi v rámci restitucí. „Jednalo se o poslední budovu, ve které sídlí krajská škola a nebyla ve vlastnictví kraje. Proto jsme usilovali o převod objektu do krajského majetku tak, abychom do něj mohli investovat jak z vlastních zdrojů, tak s využitím evropských fondů. Převod se nakonec po dohodě s vedením města uskutečnil v roce 2020 s tím, že jsme jednoznačně garantovali následnou investiční činnost,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který plány kraje projednával se starostou města Radimem Vetchým při své únorové návštěvě Lanškrouna.

„První výraznou investicí je oprava střechy a čelní fasády směřující do náměstí J. M. Marků, kde patří mezi jednu z dominant. Nyní jsme se dostali do fáze, kdy již máme vybraného dodavatele stavby, která by měla vyjít přibližně na 26 milionů korun,“ uvedl hejtman Netolický.

Stavební práce se budou sestávat z rekonstrukce střechy, oprav komínů, hromosvodu a fasády včetně nového nátěru. Protože bude rekonstrukce náročná nejen z hlediska stavebních postupů, ale i časově, musí stavební firma rozvrh prací konzultovat s vedením školy.

„Stavební práce se budou provádět za plného provozu gymnázia, je tedy potřeba nastavit si harmonogram a podle něj následně postupovat. I přes tyto těžkosti jsem velmi rád za tuto investici a i za fakt, že je včetně rekonstrukce fasády, která do historického jádra Lanškrouna patří a bude určitě nejen budově, ale celému prostoru slušet,“ řekl radní pro školství Josef Kozel.