Proxima je studio mladých filmařů, kteří se během koronavirové pauzy rozhodli natočit nízkorozpočtový, ale velice kvalitní film. V krátké povídce Fotograf se vám představí osm herců, ať už divadelních, filmových nebo příležitostných, kteří se s chutí a bez nároku na honorář zapojili do natáčení tohoto projektu. Jedná se o žánr čistě komediální, který slouží hlavně k pobavení diváka.

Film Fotograf. | Foto: David Veselý

Režisérem snímku je David Veselý, který má spousty zkušeností s filmem z minulosti, ale v roli režiséra si odbyl premiéru. Zbytek štábu obsadili studenti z filmové školy. Roli scenáristy a tvůrce celého námětu se zhostil Matěj Matouš, který o natáčení říká: „Natáčení probíhalo hodně spontánně. Řekli jsme si, že zkusíme natočit kratší povídku, která by lidi mohla alespoň trochu pobavit a oslovit. Nejprve jsme vytvořili literární a technický scénář a poté se šlo prostě natáčet. Většina lokací byla vybírána těsně před natáčením a my jsme tomu museli přizpůsobit scénář. Někdy se natáčelo u herců doma, jindy jsme zase museli oslovit lidi přímo na ulici, kde jsme natáčeli, nebo použít aplikaci Airbnb. Natáčení bylo tak trochu jak se říká „punkové“ a to nás právě bavilo. Nechceme se striktně držet zaběhnutých pravidel.“