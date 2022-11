V sobotu 8. října brzkých ranních hodinách vyjížděla skupina tanečníků bojovat o další medailová umístění. V každé disciplíně na začátku dne startovalo 30 až 50 soupeřů. Česká Třebová postupně pokračovala ze základních kol do semifinálových, ze kterých se mnozí dostali až do finále a poté na medailové pozice. Odměnou za celodenní maraton bylo 7 medailí a 11 postupů do finále.

Gratulujeme všem.