S přísným dodržením pandemických opatření se vedení Srdíčka rozhodlo nahradit dětem chybějící zimní radovánky a vánoční nadílku. Jako zázrak působila v tichém pochmurném odpoledni vánoční píseň „Rolničky“, v přednesu Lenky Pinkasové s kytarou a doprovodem dětských zpěváčků. To byl začátek Dětské vánoční slavnosti, která pobavila děti, a rodiče uvedla do slavnostní nálady.

OBRAZEM: Vánoční podvečer v Olešnici v Orlických horách je pohádkový

Po zhlédnutí kresleného animovaného filmu o pouti Marie a Josefa do Betléma, nastaly pravé zimní radovánky, byť v imitaci sálového provedení. Výlov rybiček, sněhové koule pro sněhuláka, či slalom se saněmi, ukončený jakoby opravdovou skluzavkou. A co navíc – vymalovat pastelkami celé dění do připravených obrázků. Získaný zelený stromeček do vánočního pasu byl poté vstupenkou k ozdobenému stromečku, pod kterým se ukrýval košík s tajemnými dárky.

Zapojeným pracovníkům RC Srdíčko v čele s předsedkyní Marcelou Dostrašilovou se dokonale povedlo rozzářit radostí očka těch nejmenších, pobavit mládež školního věku a navíc potěšit z pěkné předvánoční akce jejich rodiče. Po dlouhé době odcházeli všichni domů s pocitem příjemné atmosféry, která uvedla opravdové přání: Veselé a šťastné Vánoce !

Stanislava Dvořáková