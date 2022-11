A za svým slibem šel možná až trochu moc, protože věřil, že i za velkých obětí dopadne a taky, že se už taková příležitost nemusí opakovat. Nakonec slib dotáhl do konce za pomoci ochotných sponzorů, jako byly především firmy Pawlica, AGE a JIPAM CNC a celá řada kamarádů, kteří věděli, jak moc Martin Rohlena po svezení touží.

Páteční volné jízdy sloužily hlavně na seznámení se s vozem, a vzhledem k počasí, tak nejen na suchu, ale hlavně na vodě a za deště. „Hodně mi pomohl Tomáš Enge, který se nebál sednout si vedle mě, a radit mi. To bylo pořád drž, drž, narovnej, tady je to pro diváky, tady můžeš jen ztratit. Nejdříve jsme se domlouvali, že se budeme na Fabii R5 střídat, ale nakonec dal přednost historickému Ford Escort, s nímž bavil diváky. V sobotu mě pak pomohl hodně psychicky a jsem mu vděčný, stejně jako sponzorům. Bez nich bych tady nebyl,“ přiznal Martin Rohlena.

V první jízdě zajel šestý čas, například jen o čtyři desetiny za Václavem Kopáčkem s Fordem Fiesta R5 nebo necelé dvě sekundy za Martinem Semerádem. V druhé jízdě trať už osychala, ale i tak osmý čas nebyl špatný. Semifinále mu uteklo o půldruhé sekundy. Přesto mohl být spokojený. „Splnil se mi sen a jsem rád, že jsem sám sobě dodržel i sliby. Řídit erpětku je jako jízda s motokárou, nebo na počítači. Dokáže s ní zajet asi každý, jen musíte najít ty limity. A ty najdete jen a jen ježděním. Na Jana Kopeckého ale nikdo nemá,“ svěřil se po Setkání mistrů.

Jak se říká „s jídlem roste chuť“, a tak by se Martin Rohlena, skromný ale velice šikovný mladík z Dobrušky, rád ještě svezl i na nějaké větší akci. Ale jak už to bývá chybějí finance. Určitě by sponzorům dělal radost. Jen doplníme, že vloni bavil diváky krásnými smyky se Škodou 130 LR a prohrál ve finále s Jiřím Navrátilem s výkonným Fordem Sierra Cosworth. Talent mu rozhodně nechybí a dobří lidé ještě nevymřeli.

J. Lasík