Ve dnech 18. a 19. září se na Andrlově chlumu u Ústí nad Orlicí konaly tradiční závody minikár. V sobotu se jelo 3. kolo Mistrovství ČR a v neděli 9. kolo Poháru ČR. Na start se postavilo na 9 desítek závodníků z celé republiky.

Na Andrlově chlumu závodily minikáry. | Foto: Lukáš Prokeš

Na závodníky čekala 510 metrů dlouhá slalomová trať. Slalomové minikáry jsou jednomístná, dvoustopá, čtyřkolová vozidla, pohybující se pouze silou gravitace. Závodníci jsou rozděleni do šesti věkových kategorií. V nejnižší kategorii M-1 startují děti ve věku 4 až 8 let. Další kategorie jsou členěny zhruba po čtyřech letech, takže dospělí jezdci od 21 let výše obsazují nejstarší kategorii M-5.