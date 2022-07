Postřehy pana Jaroslava Černého - fotografa a diváka

Ve 13:30 hodin za překrásného slunného počasí a otravně vysokých teplot začalo odpoledne, které mě překvapilo. V mém povědomí se šlapací vozítka snoubila s těmi, co se prodávají v obchodech. Chyba lávka. Tato vozítka jsou typu made in home. A co se týče kvality a technického provedení jsou top!

Odpoledne začalo příjezdem historických kol a jejich dobře naladěných majitelů, kteří přijeli i dobově oblečeni. A s úsměvem. Úderem 13.30 začalo spanilé (zaváděcí) kolo. Za dvojšlapadlem FIDO pro nevidomé se vydali cyklisté a po nich se představili závodníci jednotlivých stájí. Pak následovaly veselé a poučné scénky jednotlivých teamů. Podle hesla "ve zdravém těle zdravý duch". Při této soutěži (!!!) se povzbuzováním zapojili i diváci. Nedá se v rámci tohoto příspěvku připomenout scénky všechny, ale ty s včelkou Májou nebo záchrana soutěžící v bikinách (výborně provedené topení se) či hašení hořícího domu na náměstí v Holicích … A také jeden zázrak, kdy z ropuchy se po polibku stala krásná vodníkova princezna.

A pak byl odstartován vlastní závod. A to už fakt nebyla sranda. Tvrdé útoky na pozice soupeře. Předjíždění, ale žádný karambol za celý závod. Bylo vidět, kdo přijel zvítězit a kdo přijel se zúčastnit a setkat se s přáteli. A na konec rozdílení cen a za zpěvu písní byl závod ukončen. Co se dělo na náměstí dál, to nevím, spěchal jsem, abych se s vámi podělil o pohodové odpoledne a doprovodil i pár obrázky. Škoda jen, že letos v Česku už žádný další závod nebude. A ani výhled do budoucna není optimistický. Snad se to změní.

Jaroslav Černý

Výsledky závodu: Mezi 15 českými a francouzskými posádkami byla v závodě v rámci Evropského šampionátu nejlepší posádka Montycar se studenty Střední školy automobilní Holice, na druhém česká posádka Vodníků a třetím místě se umístila posádka z Francie.

Děkujeme Pardubickému kraji a Městu Holice za podporu a záštitu při uspořádání tohoto závodu. Zároveň patří dík Technickým službám Holice za perfektně připravenou trať a děkujeme i všem sponzorům.

Za Klub vozítek s pedály Pardubický kraj Milena Vohralíková