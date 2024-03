V úterý 19. března byla v Hernychově vile v Ústí nad Orlicí zahájena tradiční Velikonoční výstava, kterou pořádá Český červený kříž Ústí nad Orlicí.

V Ústí začala tradiční velikonoční výstava | Foto: Město Ústí nad Orlicí

Na výstavě jsou k vidění velikonoční výrobky, dekorace a malované kraslice. Se svými pracemi se zde prezentují školská zařízení, neziskové a sociální organizace.

Výstavu můžete navštívit denně do 29. března od 9 do 17 hodin a v pátek od 9 do 15 hodin.

Mohlo by vás zajímat: Cenu Vysokého Mýta získal atlet Dudycha i firma Iveco