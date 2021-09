Na závěr letošního Města v pohybu poděkoval starosta Petr Hájek všem partnerům a sponzorům za podporu, ale také všem návštěvníkům. Věříme a těšíme se na to, že Město v pohybu 2022 bude již probíhat ve tradičním týdenním provedení.

Tradičně jsme v Ústí nad Orlicí přivítali také přátelé z partnerských měst. Letos to byli zástupci polské Bystřice Kladská, slovenského Popradua německého Berlína Neükollnu. Pro zahraniční přátelé byl připraven program v podobě prohlídky našeho města a seznámení s probíhajícími a realizovanými stavbami a záměry města. Navštívili například park za kostelem, nový stacionář, Hernychovu vilu nebo nový Dům dětí a mládeže.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.