Plovárna má otevřeno má za příznivého počasí denně od 9.00 do 19.00 hodin. Veškeré informace o plovárně, nabídce služeb i o aktuálním provozu jsou uvedeny na webových stránkách plovárny.

Plovárna byla vybudována v roce 1933 z prostředků města a tělovýchovné jednoty Sokol, která ji s přestávkami provozovala až do roku 1996, kdy ji převzalo město a svěřilo do péče technických služeb. Byla to ve své době jedna z největších plováren v Československu a mezi největší a historicky nejcennější se počítá i nyní.

Hlavní budova byla na plovárnu přenesena z celonárodní Výstavy tělesné kultury a sportu v Pardubicích v roce 1933. Tento funkcionalistický pavilon je dokladem kvality české meziválečné architektury. Od roku 2001 je zapsaný mezi kulturní památky.

Vodní plocha plovárny měří 106 x 60 metrů a je hluboká od 10 do 160 centimetrů. Plavecký bazén má rozměry 50 x 12 metrů s hloubkou od 2 do 3 metrů. Polovina vodní plochy má písčité dno.

Na plovárně najdete vodní atrakce, jako je tobogán, skluzavky a skokanský můstek. Vodní plochu doplňují sportoviště na plážový volejbal, nohejbal, minigolf a další. Samozřejmostí je dětský kout, občerstvení, a jako retro atrakce i původní kabinky na převlékání.

Zdroj: Archiv plovárny