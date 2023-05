Chomutovská sportovní hala se o víkendu 6. - 7. května naplnila tanečními kluby z celých Čech. V sobotu se soutěžilo v disco disciplínách, v neděli byl na pořadu dne art. Šlo nejen o medailové pozice, ale především o postupy na MČR, které se koná v Kongresovém centru na pražském výstavišti.

Taneční škola Česká Třebová se vydala na Mistrovství Čech v art a disco disciplínách | Foto: Taneční škola Česká Třebová

V sobotu ráno vypravila Taneční škola do Chomutova autobus se třemi soutěžními disco složkami. Nejvíce se dařilo našim nejmenším. Skupina Stars vybojovala ve III. výkonnostní třídě a věkové kategorii mini krásnou bronzovou medaili. Skupině Bubbles, která tančí také ve III. výkonnostní třídě věkové kategorie děti, utekl stupínek vítězů o kousek a přivezli domů pomyslnou bramborovou medaili. Juniorské složce Candies, která tančí už ve vyšší výkonnostní třídě (II. liga), se tentokrát tolik nedařilo, nicméně 7. místo znamená také vytančený postup na MČR v Praze.



V neděli jsme do Chomutova vypravili autobusem další dvě taneční složky. Naše artová dospělácká složka Honeys, startující v extralize, měla soutěž dvoukolovou. To znamená, že v prvním kole se bojovalo o postup do finále a ve druhém kole už 6 týmů bojovalo o umístění na stupních vítězů. V této nejprestižnější výkonnostní třídě (extraliga) se podařil postup do finálové šestky, a ve finále z toho bylo krásné 6. místo.



Z celé výpravy to měla skupina Queens s postupem na MČR nejtěžší. Na startu stálo 19 týmů a na MČR se z nich mohlo dostat jen 9. Queensky patřily v juniorské kategorii k těm nejmladším a v druhé lize byly poprvé. Jejich 10. místo bylo skvělým úspěchem. Trochu nás mrzelo, že nezískaly postup, nicméně, krátce po vyhlášení výsledků nám moderátorka Bára Gudzková sdělila, že jeden z týmů z II. ligy byl přeřazen do extraligy na Mistrovství Moravy. Tím se uvolnilo jedno postupové místo a Queensky tak získali možnost účasti na Mistrovství České republiky. Celá situace v nás vyvolala vlnu emocí a věřte, že jsme se smáli i plakali, často v jednu chvíli.



Protože všechny naše soutěžní složky získaly postupy, můžeme se společně těšit na Mistrovství České republiky, které se koná od 26. do 28. května v Kongresovém centru v Praze.



Šárka Prossová (Taneční škola Česká Třebová)