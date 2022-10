Na programu byl odjezd v 5 hodin ráno, přemístění se do nové sportovní haly v Táboře a pak už celkem 49 startů. Koloběh postupů ze základního kola do semifinále a finále, kolektivní fandění, převlékání, psychické a fyzické přípravy na start, to vše dává soutěžnímu dnu tu pravou atmosféru. Poctivá příprava, která probíhala celé letní prázdniny a měsíc září se vyplatila. Při vyhlašování postupů a finálních výsledků byla Taneční škola Česká Třebová v hale opravdu velmi často slyšet. Z celkových 49 startů se 30 z nich probojovalo až do finále. Konečným ziskem 19 medailí a ziskem důležitých bodů do žebříčku jsme tuto první soutěž úspěšně zakončili.