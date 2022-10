Svíček jsme spotřebovali odhadem asi 50 kilo. Velká část byla doma vyrobená ze zbytků použitých svíček. To vše doprovázeno živou nekonvenční hudbou sem přitahuje množství milovníků romantiky a pohody. Letos jsme to měli i s adrenalinem. Harfistce Bětce onemocněla dcera, neměla náhradu na hlídání a my jsme přes veškerou snahu neměli náhradu za Bětku. Ještě na týž den byl pozván Tomáš Kočko, vynikající muzikant. Ten měl na Zemské bráně nezaviněnou nehodu, nikomu se naštěstí nic nestalo. Opožděný koncert se konal za komorní účasti a bylo to úžasné.