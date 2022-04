FOTO: Muzeum ve Vysokém Mýtě vystavilo legendární bicykly z 19. století

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě zavede návštěvníky do období bicyklů 19. století. Výstava jízdních kol ze sbírek muzeí v Pardubickém kraji s názvem Hrom do pedálu! odstartovala vernisáží 3. dubna a potrvá do 25. září.

Muzeum ve Vysokém Mýtě vystavilo bicykly z 19. století. | Foto: archiv muzea