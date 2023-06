„Fotbalová mánie“ na Základní škole a mateřské škole Lukavice, okres Ústí nad Orlicí v celostátním kole McDonald´s Cup 2023 vyvrcholila bronzovou medailí.

Pro školní tým z Lukavice to na McDonald´s Cupu cinklo | Foto: Jana Štefková

Do soutěže se letos poprvé mohly přihlásit i malotřídní školy v kategorii „M“. Po 1. místě v okrese a 1. místě v kraji a totální fotbalové euforii tým 30. května čekalo vyvrcholení McDonald´s Cupu v Uherském Hradišti. Kategorie „M“ rozehrála své zápasy v úterý za neskutečně skvělé podpory fanoušků Lukavice z řad zástupců obce, žáků školy i rodičů, pro které byl v ranních hodinách vypraven od školy fanouškovský autobus.

A že je bylo slyšet… Své fanoušky si v hledišti a mezi organizátory našli i oni. Po vypjatém utkání v semifinále, kdy postup do finále unikl „o prsa“, jsme nakonec sehráli opět za skvělé podpory fanoušků boj o 3. místo a ono to cinklo!

Děkujeme organizátorům okresního kola – paní Janě Kaplové, Haně Šťovíčkové a paní učitelkám z Rudoltic (hlavně za ceduli s nápisem „LUKAVICE – GÓLŮ DAJÍ STATISÍCE“, byla s námi i v Uherském Hradišti), krajského kola – panu Petru Vaškovi i republikového kola – panu Václavu Vorlovi, Petru Chvojkovi a Zdeňku Botkovi za skvělou organizaci fotbalového klání, panu Jaroslavu Veselému za pomoc při tréninku, OÚ Lukavice a SRPŠ za financování školních fotbalových dresů i podporu na zápasech, fotbalistům ze Žamberka za zapůjčení jejich dresů na okresní a krajské kolo, Nelče a Markétce za to, že byly součástí týmu, i když do Uherského Hradiště nemohly, jelikož reprezentovaly školu na krajském kole hlídek Mladých zdravotníků v Jičíně a ostatním fanouškům Lukavice za podporu během všech kol McDonald´s Cupu (hlavně to Uherské Hradiště byl z Vaší strany nezapomenutelný zážitek).

A hlavně Kíše, Jášovi, Márovi D., Danďovi K., Filipovi, Adamovi, Márovi P., Tomovi, Štěpovi, Šimovi, Kubovi H. i Kubovi R. za to, co jsme díky Vám mohli během května prožít a za to, že jste nám dospělákům ukázali, že když děti chtějí, tak dokáží nemožné.

Tato parta si to uhrála totiž sama, sami se rozcvičovali, řídili se na hřišti, určovali si střídání, a to bez jakékoliv pomoci dospěláků. Takže KÍŠO A HOŠI, DĚKUJEM…

Hrdé „trenérky – pečovatelky“ Jitka Hájková a Pavlína Kultová