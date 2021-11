„Na turnaj dorazilo 219 závodníků ze třiceti oddílů z České republiky, Slovenska i Polska. Máme velikou radost, že sportovci v našich barvách dokázali získat pět zlatých, sedm stříbrných a devět bronzových medailí – celkem tedy 21 cenných kovů. Kromě toho bych vyzdvihl atmosféru, která byla fantastická,“ poznamenal Luboš Felgr z pořádajícího sportovního týmu SK Karate Ústí nad Orlicí.

Středem dění byla sportovní hala Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, kde program po celý den probíhal. Jako první nastoupili bojovníci v disciplíně kata, což je stínový boj s několika protivníky. Od mladších žáků, kteří zahájili v 9.00 hodin se postupně na řadu dostávaly starší a starší kategorie až po masters. Stejným systémem odpoledne od 13.00 hodin se konalo soupeření v kumite, kdy už proti sobě stojí reální protivníci.

„Tři nejlepší na každé úrovni získali medaile, diplomy a věcné ceny, vítěz navíc pohár. Velký broušený pohár v hodnotě pět tisíc korun připadl celkově nejlepšímu v konkrétním dnu. Opět putoval do Ústí, tentokrát však nikoliv nad Orlicí, ale nad Labem, a to zásluhou dorostenky Adély Čepičkové z klubu Sport Union Ústí nad Labem,“ uvedl Luboš Felgr.

Turnaj se stal v tomto roce součástí seriálu sportovních akcí České unie sportu, jehož mediálním partnerem je Deník.

Výsledky 20. ročníku Velké ceny Ústí nad Orlicí v karate – kata muži: 1. Roman Krátký (Karate Team KCK Letohrad), 2. David Beran (Karate Team KCK Letohrad), 3. Jakub Müller a Jan Müller (oba Karate Team KCK Letohrad); kata ženy: 1. Květa Ramešová (Karate-do Litomyšl), 2. Tereza Válková (SK Karate Olomouc), 3. Beata Reguliová (Karate Spartak Vrchlabí) a Regina Plašilová (Karate Do Dvůr Králové nad Labem); kumite muži do 67 kg: Michal Ondráček (Tělovýchovná jednota Krupka, oddíl karate); kumite muži do 75 kg: David Beran (Karate Team KCK Letohrad); kumite muži do 84 kg: Marcel Skalický (SK Karate Ústí nad Orlicí); kumite muži nad 84 kg: Tomáš Pleva (Karate Klub Lichnice); kumite muži BRH: Filip Glatz (KK Shinan Poprad), kumite ženy do 55 kg: Bohumíra Dohnalová (SK Karate Olomouc), kumite ženy do 61 kg: Eliška Týlová (Karate Klub Lichnice), kumite ženy do 68 kg: Hana Straková (Karate DO Dvůr Králové nad Labem), kumite ženy nad 68 kg: Šárka Makovcová (SK Kamiwaza Karate), kumite ženy BRH: Eliška Týlová (Karate Klub Lichnice).

Michaela Kratochvílová