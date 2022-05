Naše paní učitelka odborného výcviku Kateřina Skokanová, já - Sára Jedličková - a Nikča Linhartová jsme plné očekávání vyrazily už brzo ráno. Nekonečná dvouhodinová cesta plná děr konečně skončila a my dorazily na místo. Popadly jsme své krabice a s nervozitou vstoupily do školy. První na řadu jsem šla já v kategorii B pokročilých s tématem „Vodní svět (pod i nad hladinou)“. S paní učitelkou nám přišel originální Spongebob, který žije na dně moří. Se mnou soutěžily ještě další čtyři děvčata z různých škol. Na tvoření našich děl jsme měli 120 minut. Ke konci našeho času už si svůj stůl připravovala Nikča, která soutěžila v začátečnicích s kratším časem (80 minut). V této kategorii C soutěžilo dokonce 18 účastnic, téma si mohly vybrat libovolné. Nikča s úsměvem na tváři dozdobila svůj perníček, zaplněný krajkou a růžičkami, ještě před ukončením časového limitu. Obě jsme vystavily své výtvory a čekaly na vyhodnocení poroty, která už od rána hodnotila kategorii A. Do této kategorie si soutěžící přivážely hotové výrobky z domu s tématem „Kniha – zdroj poznání“.