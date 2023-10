Středním odborným učilištěm opravárenským v Králíkách zněla ve středu 11. října polština. Mimořádná zastávka projektu TECHNOhrátky, kterou inicioval Pardubický kraj, sem přilákala sto žáků ze sedmi základních škol z polského příhraničí doprovázených čtrnácti pedagogy. Žádná jazyková bariéra však neexistovala, neboť chybějící slovo zpravidla ihned nahradila názorná ukázka a následná zručnost šikovných školáků.

Na polských Technohrátkách v Králíkách jazyková bariéra nevadila

Smyslem akce bylo představit účastníkům nejen obory opravář zemědělských strojů a mechanizace a služby, ale také veškeré zázemí i technické vybavení učiliště.

„Jsme možná na prahu historické chvíle, jež může znamenat spolupráci českého a polského školství v příhraniční oblasti, a současně projektu, který umožní polským žákům vzdělání v králickém učilišti. Cílem je nabídnout jim možnost studia na jedné z našich středních škol bez ohledu na hranice, a naučit je odbornosti, které využijí v profesním životě ať už v Polsku, nebo v České republice,“ uvedl v rámci slavnostního zahájení radní Pardubického kraje Josef Kozel, člen Rady Pardubického kraje za oblast školství, pod jehož záštitou se akce konala.

Polské hosty přišli společně s ním pozdravit a motivovat také starosta Králíků Václav Kubín a starosta Miedzylesie Tomasz Korczak, který řekl: „Spolupráce měst Miezylesie a Králíků stejně jako s Pardubickým krajem je dlouhodobě velice bohatá. Věřím, že také tato akce prospěje vzájemným vztahům a pro polské žáky bude přínosná.“

Šroubek, svařování i jízda traktorem

Autobusy svezly aktéry „polských TECHNOhrátek“ ze dvou základních škol v Bystrzycy Klodzké, z Plawnice, Krosnowic, Ladeku-Zdrój, Domaszkowa a Miedzylesie. V dílnách je čekaly aktivity na pěti pracovištích – autodiagnostika, autoškola, obrobna, svařovna a zámečna. Poslední, šesté stanoviště bylo exkurzní a v jeho průběhu absolvovaly děti návštěvu učeben, domova mládeže, areálu školy i technického vybavení. Ve výpravách převažovali vzhledem k zaměření učiliště chlapci, ale také zúčastněná děvčata se statečně pouštěla do připravených aktivit. Obsah pracovišť byl navíc uzpůsoben tak, aby nabídl co nejširší přehled základních praktických manuálních činností souvisejících s vyučovanými obory.

„V obrobně vyráběli šroubek – na železném profilu museli vyměřit správný průměr a naměřit délku, na soustruhu vyřezat závity a srazit šestihlavé hrany na hlavě šroubu. Ve svařovně si vyzkoušeli virtuální svařování na trenažeru a poté i ostré svary elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2, v zámečně zhotovovali kovový štítek se jménem na klíče a plechový hlavolam. Klasickou činností byla výměna kol u osobního automobilu a slalom s paletovým vozíkem. A například z prostoru, kde byly na programu tréninkové jízdy traktorem, je učitelé téměř nemohli odtrhnout,“ popsal akční atmosféru Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.

Akce školáky oslovila

Velký ohlas polských školáků i pedagogů vyvolala možnost získat na učilišti v Králíkách zdarma v rámci výuky řidičská oprávnění na nákladní automobil, osobní vůz i traktor a také tři svářečské průkazy. Jejich celková cena se aktuálně pohybuje na částce 135 000 korun.

„TECHNOhrátky v Králíkách se nám velice líbily. Organizace byla bezchybná a připravené činnosti na jednotlivých stanovištích naše žáky hodně bavily. Mnozí byli nadšeni, že si mohou vyzkoušet to, co ještě nikdy nedělali. Myslím, že v budoucnu je příchod dalších žáků z Polska do učiliště reálný, protože je zde moderní zázemí i příjemná atmosféra, a akce je oslovila. Od nás z Domaszkowa jich do Králíků už několik přišlo, posledním byl třeba letošní absolvent Filip Ziemianek. Pokud se budou podobné TECHNOhrátky zase konat, rádi přijedeme a doporučíme možnost studia i rodičům dětí,“ shodly se zástupkyně Základní školy v Domaszkowě, výchovná poradkyně Violetta Skotnicka a třídní učitelka osmé třídy Agnieszka Mendelová.

Jako odměnu za předvedené úsilí a snahu připravilo vedení králického učiliště pro všechny účastníky tradiční piknik s párkem v rohlíku a bagetou. Žáci si s sebou domů odvezli rovněž speciální informační bulletin o SOUO Králíky v polštině a další informační materiály.

Největší zručnost v soutěži manuálních aktivit prokázali žáci ze Základní školy Miedzylesie.

