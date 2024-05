Dne 29. dubna, v den Mezinárodního dne tance, se Střelecký ostrov v srdci Prahy stal místem, kde se setkávaly kultury, vyjadřovaly emoce a slavila se jedinečnost tance. Stovky lidí zde oslavily globální fenomén, který propojuje lidi bez ohledu na jejich původ, jazyk nebo věk. A my, Taneční škola Česká Třebová, jsme měli tu čest být součástí této inspirativní události.

Mezinárodní den Tance Praha s TŠČT | Foto: TŠČT

Vystoupení Honeys (SEPTEMBER) na Střeleckém ostrově nebylo pouze o tanci. Bylo to o spojení lidí, o sdílení radosti z pohybu. Mezinárodní den tance je připomínkou toho, že taneční umění má moc spojit lidi a vyjádřit to, co slovy nedokážeme. Jsme hrdí, že jsme mohli být součástí této nezapomenutelné události a přispět k oslavě toho, co nás spojuje - láska k tanci.

Mezinárodní den tance je celosvětově uznávaný svátek zapsaný pod UNESCO. Po jedenácté v řadě se v Praze konala tři dny trvající oslavy tance v podobě vystoupení tanečních konzervatoří, profesionálních tanečních souborů na Nové scéně Národního divadla a vystoupeními nejlepších českých tanečníků na Střeleckém ostrově.

Bylo nám velkou ctí se této prestižní akce zúčastnit a zatančit si ve společnosti tanečních konzervatoří, studentů baletního souboru Národního divadla i dalších tanečních souborů.

Děkujeme organizátorům za důvěru.

Šárka Prossová

Taneční škola Česká Třebová