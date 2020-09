O uplynulém víkendu se v Ústí nad Orlicí konal již 29. ročník Memoriálu Bohuslava Langa.

Memoriál Bohuslava Langa v Ústí | Foto: Lukáš Prokeš

Organizátoři pojali turnaj opět jako mládežnický turnaj pro dvě nejmladší soutěžní kategorie. Tedy chlapce do 13 let a smíšený tým do 12 let. S ohledem na aktuální situaci kolem pandemie byl zvolen formát dvou jednodenních turnajů, jelikož vícedenní turnaj s přespáním by mohl být komplikací. Navíc se takto mohly do turnaje zapojit hned dva domácí celky. Turnaj se oba dva dny konal vždy pro tři týmy.