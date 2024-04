Emocemi nabitá neděle, to byl start soutěžní sezóny Taneční školy Česká Třebová. Největší a nejprestižnější soutěžní tour Czech Dance Organization odstartovala regionálním kolem v Hradci Králové. Výprava Taneční školy čítala tři plné autobusy tanečníků a na 80 aut fandících diváků. V kongresovém centru Aldis, kde se soutěž konala, byla Taneční škola k nepřehlédnutí. A to nejenom počtem tanečníků, ale i díky mohutné divácké základně.

Výprava Taneční školy čítala tři plné autobusy tanečníků a na 80 aut fandících diváků. | Foto: archiv Taneční školy Česká Třebová

Škola kvitovala, že takové množství rodičů si tento zážitek nenechalo ujít a vytvořilo pro tanečníky neuvěřitelnou soutěžní atmosféru. Novinkou bylo, že ke tradičním soutěžním složkám přibily letos dvě skupiny malých disco dance tanečnic, nová dětská street dance skupina a o největší dávku roztomilosti se postarala soutěžní složka těch nejmenších - Sněženky.

Ke sbírce mnoha medailí přibyl i úspěch v podobě přeřazení do vyšší výkonnostní třídy u disco složek Bubbles a Candies. Díky tomu budou v jarní tanční soutěžní sezóně dvě složky bojovat v extralize, 5 složek v II.lize a 6 složek v lize III. Na konci celodenního soutěžního klání, Taneční škola Česká Třebová si domů, odvezla z 13 soutěžních formací, 13 medailí a 13 postupů na Mistrovtví Čech.

Poděkování patří tanečníkům za skvělé taneční výkony, trenérům za neuvěřitelnou práci na vytvoření soutěžních formací a všem fanouškům za podporu na společné cestě.

Výsledky:

1. místo - Sněženky (Zimní radovánky)

1. místo - Bees (Welcome to RIO!)

1. místo - Stars (Montana's Pop-Rock Stars)

1. místo - Bubbles (REDBEAT)

1. místo - Candies (PINKIES)

1. místo - Angels (OUT OF THE [BOX])

2. místo - Rockers (syncVaVVe)

2. místo - Bandidos (Imperat!ve death)

2. místo - Queens (fadeaway)

2. místo - Honeys (SEPTEMBER)

3. místo - Spirits (Don't stop!)

3. místo - Jokers + Bandidos (.Co_n_n_ection_n.)

3. místo - Ženy (Conga Is Gonna Get You)

Šárka Prossová

Taneční škola Česká Třebová