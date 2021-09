V našem městě byl start a cíl tradičně na Kociánce. Na pěti kilometrový okruh vedený centrem města nastoupilo celkem 58 běžců v kategoriích muži a ženy. Trasa běhu vedla přes Mírové náměstí, Na Špici, kolem autobusového nádraží, Špindlerovou ulicí, na sídliště Štěpnice, kolem nemocnice a ulicí 17. listopadu zpět do cíle na Kociánce.

Měsíc po konání letošních olympijských her v Tokiu se i sportovci v Ústí nad Orlicí připojili k největší běžecké akci v republice, T-Mobile Olympijskému běhu. Akce byla odstartována 8. září na desítkách míst po celé České republice úderem 18 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.