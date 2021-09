V sobotu 11. září jsme mohli s ročním zpožděním oslavit 70 let založení fotbalové tradice v Rokytnici v Orlických horách, kterou pořádal místní fotbalový klub 1.FC ve spolupráci s městem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.