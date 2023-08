„Kavárna v ofsajdu“ – jak to vlastně začalo? To si takhle jednou naši mladí fotbalisti straších přípravek řekli, že by chtěli podpořit sbírku pro holčičku, která potřebuje novou postel. Už tento samotný nápad je krásný. Když vám právě teď prozradím, že holčička se jmenuje Isabellka, je z Králík, bylo ji diagnostikováno onemocnění neurofibromatóza a jde o kluků kamarádku, najednou celý nápad získává o to větší a krásnější rozměr.

Cíl byl jasný – vybrat nějaké peníze, které se poté odešlou na konto sbírky. Ale jak ty peníze vybereme? Najednou vznikl nápad, který tohle všechno způsobil: „Mohli bychom prodávat buchty co upeče maminka, protože maminka peče nejlíp na celým světě! A ty bys k tomu Nelčo mohla vařit kafe, no a bylo by to jako v kavárně. A třeba by si k nám někdo přišel něco koupit…“. V kavárně, oni na to fakt přišli a najednou to všechno z ničeho nic dávalo smysl. Vytvoříme prostředí kavárny, která bude na jeden den naše, tady budeme vybírat penízky pro Isabellku, a protože jsme od fotbalu, tak se bude jmenovat „Kavárna v ofsajdu“!

Během chvíle přišel na svět tento skvělý nápad, v neděli 11. června, v rámci fotbalového turnaje, vyroste na hřišti v Červené Vodě (ne)obyčejná „Kavárna v ofsajdu“. Poté začal celý proces příprav, kdy jsme si jasně rozdělili úkoly. Maminky upečou ty nejlepší zákusky, trenéři budou celý turnaj co nejlépe koučovat a naše fotbalové hvězdy předvedou ten nejlepší výkon na hřišti. Přáli jsme si, aby na akci dorazilo co nejvíce lidí, k tomu jsme potřebovali vytvořit plakátky a pozvánky, a jelikož máme v klubu další šikovné hráče, šlo to jako po másle. Plakáty, které jste mohli potkávat kde to jen šlo, vytvořil Páťa Roček. Pro účely sociálních sítí vznikla také video pozvánka, o kterou se postaral Péťa Hnátnický, a tím naše akce nabrala skoro až ligových rozměrů. S propagací nám také pomohla i hlášení obecních rozhlasů, a tímto moc děkujeme paním hlasatelkám! Plakáty i pozvánka se po sociálních sítích začaly šířit neuvěřitelnou rychlostí, s nimi také povědomí o sbírce pro Isabellku. Během pár dní se účet sbírky na postel naplnil, těsně před otevřením naší kavárny. Tahle zpráva byla pro nás všechny krásná a smutná zároveň. Vlastně by se dalo říct, že cíl, který jsme si dali, se splnil sám od sebe a my už nemusíme dělat nic. To jsme ale nechtěli, proto jsme se domluvili s maminkou Isabellky, že ať už se vybere jakákoliv částka, nakoupí se za ní školní potřeby, které alespoň malinko usnadní Isabellky vzdělávání při velmi častých návštěvách nemocnice.

Čas se přehoupl neuvěřitelnou rychlostí a najednou před námi stál víkend otevření „Kavárny v ofsajdu“. Před samotným nedělním turnajem odehrával náš A tým poslední domácí zápas, během kterého mezi fanoušky kolovala kasička. Ti nám pomohli vybrat necelých 10 000 Kč. Tato částka se stala odrazovým můstkem naší nedělní kavárny, a všichni jsme se těšili na její finální podobu. V neděli ráno jsme se všichni dospělí sešli na hřišti. Radost střídal i strach, aby všechno dopadlo tak jak má. Najednou začaly přicházet naše fotbalové hvězdy se svými maminkami a jejich sladkými i slanými výrobky. Najednou zazněla hymna ligy mistrů, všichni hráči turnaje slavnostně nastoupili na trávník a „Kavárna v ofsajdu“ se otevřela. Můžeme s klidným srdcem říct, že v naší kavárně si každý přišel na své. V nabídce byly dortíky a koláče všech druhů, palačinky, kremrole, slané záviny, pizza šneci a dokonce i kuřecí řízečky. Všem bych vám přála vidět, jak pyšně se kluci chlubili tím, co jejich maminky dokázali vytvořit. Z nápojové nabídky si naši hosté mohli vybrat z tradičního espressa,

cappuccina nebo domácí limonády. Ty pro ně s úsměvem připravovaly Terka Tomanová a Šárka Martincová. Celé dopoledne za námi přicházeli hosté z týmů soupeřů našich kluků, Červené Vody, Králík a širokého okolí. Velkou radost nám udělala návštěva pana starosty města Králíky Ing. Václava Kubína a pana ředitele ZŠ Červená Voda, pana Mgr. Luďka Bílého. Na samotný závěr turnaje nás přijela navštívit i Isabellka s rodinou. Celá akce utekla jako voda, kasička se plnila, tak jak jsme si nikdo nedovedl představit a pro Isabellku se nám podařilo vybrat krásných 40 000 Kč. Opravdu, 40 000 Kč! Sama jsem z té částky pořád paf, a byli z ní všichni, kteří byli na hřišti s námi. Radost, jásot a jedno velké dojetí – takový byl závěr celé akce.

Tak, a to by bylo pro tento článek vše, líp už to shrnout asi nedokážu. Teď bych ještě ráda poděkovala, všem, kteří se podíleli na organizaci akce „Kavárna v ofsajdu“. Za vše potřebné do kavárny děkujeme Zezulkovým, Terce Tomanové a Vendovi Noskovi. Za věnované kelímky na kávu děkujeme paní Zuzaně Vítkové. Girlandu pro výzdobu pergoly zapůjčila Kristina Brůnová. Za veškerou spolupráci a propagaci patří dík Šárce Martincové, Páťovi Ročkovi, Péťovi Hnátnickému, trenérům a vedení klubu FC Jiskry 2008. Děkujeme všem maminkám, babičkám, tetičkám a všem šikovným pekařkám, které se postaraly o širokou nabídku naší kavárny. Děkujeme také fanouškům FC Jiskry 2008 a všem dobrým lidem, kteří přišli a přispěli do naší kasičky pro Isabellku. Největší díky, patří našim klukům – fotbalistům, bez kterých by tento nápad nikdy nevznikl.

Když se teď ohlédnu zpátky, došlo mi, že se nám povedlo hned několik věcí naráz. Dokázali jsme, že je jedno, jestli jsme z Králík nebo Červené Vody, protože když je potřeba, umíme se spojit v jeden tým. Dokázali jsme, jak moc šikovné děti v okolí máme. Ze školy z Červené Vody se o tom přišli přesvědčit na vlastní oči, a já věřím, že se tato zpráva donesla po cyklostezce i do Králík. Během jednoho dopoledne se nám povedl vykouzlit nejeden úsměv na tváři. Dokázali jsme, že pomáhat má smysl, protože co je víc, než někomu pomoct nebo udělat radost? „Kavárna v ofsajdu“ je už minulostí, věřím, že se zase brzy otevře!

Za FC Jiskru 2008 – Nela Zezulková