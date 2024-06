Vážení čtenáři, věřím, že mnozí z Vás zaznamenali pro nás velmi úspěšnou akci „Motýlí kavárna v ofsajdu“. Dveře naší jedinečné kavárny jsme letos otevřeli již podruhé, v neděli 16.6., a naším zázemím se opět stalo fotbalové hřiště v Červené Vodě.

Snímek z akce | Foto: Jan Wawrzyczek

Myšlenka celé akce vznikla již vloni, kdy tým starší přípravky přišel s příběhem jejich nemocné spolužačky Isabellky a nadějí, že vymyslíme "něco" čím dívence i mamince pomůžeme v každodenním boji s nemocí. Tak se i stalo a po loňském úspěchu jsme na podzim začali organizovat kavárnu podruhé. Ta letošní pomáhala Vašíkovi z Letohradu, malému, statečnému bojovníkovi s nemocí motýlích křídel. Jeho kůžička po celém těle je tak křehká a zranitelná, jako jsou křídla motýlů a každodenní ošetřování vyžaduje nejen neuvěřitelnou dávku trpělivosti ze strany báječných a neuvěřitelně silných rodičů, ale i spoustu převazového materiálu, který bohužel pojišťovny zcela nehradí.

Letošní kavárna byla stejná jako vloni a přesto výjimečná. Stejná byla ve svém pojetí, kdy opět velmi šikovné maminky, babičky, tetičky i kamarádi napekli spoustu krásných a velmi chutných dortů, zákusků, bábovek, koláčů, ovocných kelímků a různých jiných dobrot, které nebraly konce. Kreativitě se meze nekladly a objevily se i slané verze, včetně řízečků. Kávovary jely na 100 % a kasičky se plnily pro dobrou věc. Od rána se v naší kavárně "dveře netrhly" a snad každý si během celého dne přišel na své.

Červená Voda otevřela v bývalém kině unikátní muzeum. Podívejte se

Výjimečnost letošní kavárny byla v programu. Když jsem na podzim vyprávěla o Vašíkovi naší známé Kátě Dzurové, okamžitě přišla s nápadem, jak celou akci pozvednout. Že to bude až tak vysoko, nikdo z nás nečekal. Oslovila SIGIteam, partu bývalých i současných ligových fotbalistů, kteří přijali pozvání na benefiční zápas proti našemu místnímu All Star týmů starých gard, kteří byli také svého času hvězdami místního fotbalu :)

Za velmi příjemného počasí se odehrál dopolední turnaj mladších a starších přípravek, kdy si všichni hráči hrdě odnášeli medaile na krku a balíček s překvapením a poděkováním, že i oni hráli pro Vašíka. Odpoledne se neslo v duchu benefičního zápasu hvězd a ochozy se rekordně zaplnily návštěvníky a fanoušky. Po utkání byla hráči hostů organizovaná ve velmi přátelském duchu autogramiáda s fotografováním a dražba fotbalových dresů. Vydraženou částku věnoval Horst Siegel malému Vašíkovi. Součástí celého dne byly i doprovodné soutěže pro děti na umělé trávě a opět nikdo neodešel s prázdnou.

A jak to celé dopadlo? Věříme, že celým krajem se nesla ta úžasná nedělní zpráva, kdy lidé otevřeli svá srdce a empatii k podpoře dobré věci. Pro Vašíčka se nám podařilo vybrat neuvěřitelnou částku a to 125.474Kč, které budou použity dle aktuálních potřeb rodiny.

Tímto bych chtěla poděkovat všem hodným lidem, kterým není lhostejný osud druhých a ať přispěli pečením, větší nebo menší částkou do kasičky věřte, že každá koruna se počítá a pomáhá. Snímek z akceZdroj: Jan Wawrzyczek

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala mým třem přátelům, bez kterých by to nešlo, kteří mě na podzim neposlali do háje s nápadem znovu kavárnu otevřít, a i když to občas nebylo lehké, vždy měli slova podpory a myšlenku, jak to udělat jinak, aby se kavárna prostě znovu otevřela. Páťa Roček se dokonale ujmul technické organizace, propagaci na sociálních sítích, zmapování a realizaci parkování společně s kamarády z SDH, Venda Nosek skvěle zajistil nejen fotbalový turnaj, kdy to fakt nebylo vždy tak, jak by si sám přál a začínal znova a znova a Káťa Dzurová za podpory společnosti Partners profesionálně komunikovala s vyjednávala se Sigiteamem ke spokojenosti všech a ke zdárnému průběhu celé akce. Děkujeme za podporu obci Červená Voda, kde žádný z našich i občas šílených nápadů nebyl problém, ZŠ Červená Voda, zejména družině za nádhernou motýlí výzdobu, FC Jiskře za poskytnuté zázemí, Standovi Zachovi, Láďovi Kosovi a jeho rodině za zajištění chodu výčepu, Davidovi Halaszovi a Tondovi Šnevajsovi za rozjetí udírny a grilu, Evičce Hlavové, mému bratrovi Zdendovi, mému taťkovi a Františkovi Vágnerovi za odpískání dopoledních zápasů, Vaškovi Stolínovi, Páťovi Ročkovi a panu Hejlovi za profesionální řízení benefičního utkání, Barunce Cinkové, Domče Klimešové, Anetce Vicencové, Lexovi Vicencovi, Klárce Kudynové, Natce Fišerové, Verče Ročkové, Týnce Dzurové, Terezce Tomanové - ti všichni s úsměvem na rtech obsluhovali po celý den kávovary, přebírali s velkým díky napečené dobroty a dohlíželi, aby nic nikomu nechybělo, Jankovi Wawrzyckovi za krásné fotky, dorostencům za zajištění soutěží pro děti.

Ti všichni pracovali celou neděli bez nároku na honorář a sami nabídli svoji pomocnou ruku. V neposlední řadě děkuji všem sponzorům, co náš nápad podpořili finančním, či věcným darem, nesmírně si Vaší štědrosti vážíme a o to víc děkujeme. Úplně naposledy dovolte, abych poděkovala svému příteli Péťovi Hnátnickému, že mi byl velkou oporou a podporou, ve chvílích, kdy mi nebylo nejlíp, chtěla jsem všechno vzdát a teď jsem ráda, že se vše podařilo, nad očekávání a já vím, že to všechno mělo velký smysl a v pozadí silný příběh.

Děkuji všem, co jste přišli, místním i přespolním, naši kavárnu podpořili, nešetřili milými slovy a pomohli dobré věci. V dnešní nelehké době to je opravdu velkorysé gesto… a pro nás je to hnací motor do budoucna.

S úctou, láskou a nadějí, že opět „4 magoři“ a jejich báječní přátelé otevřou jedinečnou kavárnu se s vámi všemi loučí, a ještě jednou ze srdce DĚKUJEME

Za pořadatele Nela Zezulková