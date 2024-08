Festival folk a country hudby Janouškovo Ústí neboli Muzikanti v Cakli, který se koná ve dnech 9. a 10. srpna 2024 v areálu Cakle v Ústí nad Orlicí, patří u nás mezi nejstarší festivaly tohoto žánru. Letos je to už 39. ročník.

Za tu dobu na něm zahrála dlouhá řada kapel a písničkářů z Čech i ze světa.

„Velice si vážím ocenění vedení města – Ceny starosty města Ústí nad Orlicí, kterou mi udělil pan starosta Petr Hájek za obětavou a neutuchající výdrž spojenou s přípravou a realizací více jak třiceti ročníků festivalu a za píseň Imaginární hospoda, která neodmyslitelně patří k městu Ústí nad Orlicí. Moje píseň z roku 1985, kdy se konal 1. ročník, se stala jakousi hymnou festivalu, kterou vždycky program otvíráme. Bude tomu tak i letos. Cena starosty města mě osobně zavazuje k pokračování a vede k přípravě dalších ročníků,“ prozrazuje písničkář a organizátor festivalu Slávek Janoušek.

Vše o festivalu najdete ZDE

Dramaturgicky je důraz kladen na písničkáře – většinou autory střední generace. Ale na festivalu budou i bardi. Letos na něm opět zahraje vítěz celostátního kola Porty 2024. A celá letošní sestava je zvolena opět podle stejného klíče: žánrová pestrost, ode všeho trochu, folk, country, bluegrass, crazy folk, folkrock až rock. O zábavu nepřijdou ale ani děti, pro ně je připraven tradiční program „Dětské odpoledne“ v sobotu od 13 hodin, čeká je divadlo, hry i koncert Slávka Janouška a kapely.

„V Cakli budou muzikanti, se kterými jsem ten rok spolupracoval nebo je někde viděl, líbili se mi a zapadali do představy, nebo také takoví, kterým to už dlouho slibuji, a pořád nic. Až teď. Bude to letos opět dobrá parta. Příští rok bude kulatý – 40. A už nyní si můžete poznamenat, že bude ve dnech 15. a 16. srpna 2025,“ doplňuje Janoušek.

Více o festivalu na https://janouskovousti.cz/

Simona Lukášová