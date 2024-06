Evropský týden programování slaví 10 let inovací a vzdělávání v Česku

Evropský týden programování je každoroční iniciativa, jejímž cílem je přiblížit programování a digitální gramotnost co nejširšímu publiku a zpřístupnit je lidem v Evropě i mimo ni. Organizují ji dobrovolníci a podporuje ji Evropská komise, přičemž se skládá z řady aktivit, které se konají na různých místech v průběhu celého roku. Letos si připomínáme desáté výročí zapojení českých škol do Evropského týdne programování, což je vhodná příležitost zamyslet se nad jeho dopadem, a to s postřehy Martiny Teichmannové, učitelky Základní školy Aloise Jiráska v Lanškrouně.

Martina Teichmannová | Foto: archiv Martiny Teichmannové

Česko se do iniciativy Evropský týden programování zapojilo v roce 2014, kdy v Česku proběhlo devět akcí. Od té doby zájem a zapojení neustále roste. Do roku 2021 se počet akcí vyšplhal na 177, což svědčí o rostoucím nadšení pro programování a digitální dovednosti. Martina Teichmannová, která se v roce 2021 stala ambasadorkou Evropského týdne programování, se o tento dynamický vývoj zasloužila velkou měrou. Víceo Evropském týdnu programování ZDE Cesty Martiny a Evropského týdne programování se střetly, když její kolega v roce 2019 inicioval aktivity na jejich škole. Když viděla nadšení a zvídavost svých studentů, inspirovalo ji to k další spolupráci s Evropským týdnem programování a k rozšíření jeho aktivit v zemi. Její odhodlání ji přivedlo k tomu, že se stala ambasadorkou Evropského týdne programování a aktivně tuto iniciativu propaguje po celém Česku. Zaměření na inkluzivitu a zapojení komunity Na Základní škole Aloise Jiráska v Lanškrouně se díky Martině každoročně účastní aktivit v rámci Evropského týdne programování stovky žáků. V roce 2023 dokonce rozšířili pozvání i pro děti z okolních institucí, čímž podpořili inkluzivitu a zapojení celé komunity. Martina při reflexi svých zkušeností zdůrazňuje mnohostranný přínos Evropského týdne programování. Kromě technického vzdělávání poskytuje pedagogům příležitost navázat kontakt se studenty i mimo tradiční školní prostředí, což podporuje hlubší porozumění a spolupráci. Sdílí příběhy studentů, jako je Eliška, kteří nejenže vynikali v programování, ale také se stali mentory pro mladší vrstevníky a ztělesňují ducha inovací a týmové práce. Martina věří, že Evropský týden programování není určen jen pro školy, ale pro všechny. Jeho inkluzivní charakter podporuje účast všech věkových skupin a prostředí, překračuje hranice a podněcuje kreativitu. „Evropský týden programování je otevřený všem. Je výzvou zapojit například seniory nebo matky na rodičovské dovolené… ale fantazii se meze nekladou,“ řekla. V Lanškrouně se Evropský týden programování stal katalyzátorem technického vzdělávání, což je v souladu se zaměřením města na výchovu mladých talentů pro jeho rostoucí průmysl. Martina vyzdvihuje podporu místních podniků a organizací, která ještě více obohacuje studijní zkušenosti studentů. „Evropský týden programování je příležitostí, jak pochopit svět kolem nás, jak fungují nové technologie. Učí nás rozvíjet dovednosti a schopnosti potřebné k inovacím a přicházet s novými technickými nápady,“ uvedla. Digitální posílení Do budoucna Martina předpokládá další růst a inovace v rámci aktivit Evropského týdne programování, které jsou poháněny společným závazkem posilovat digitální dovednosti jednotlivců. Vyzývá kolegy pedagogy, aby se k tomuto hnutí připojili, a zdůrazňuje jeho význam pro přípravu studentů na budoucnost. Evropský týden programování nabízí celoročně širokou škálu zdrojů, výukových programů a vzdělávacích příležitostí, což z něj činí cenný vzdělávací zdroj. Chcete-li prozkoumat svět Evropského týdne programování a získat přístup k jeho zdrojům, navštivte oficiální webové stránky Evropského týdne programování. Pedagogové mohou využít podcasty na různá témata, bezplatné online vzdělávací kurzy, hackathony a celoevropsky uznávané soutěže. Informace o všech akcích a aktivitách Evropského týdne programování.