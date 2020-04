„Již několik týdnů pracujeme ze všech sil – fyzických i psychických – abychom zajistili bezpečný život pro naše klienty. Je to opravdu těžká doba a velká zkouška pro nás všechny,“ podělila se o své silné emoce ředitelka Domova u fontány Danuše Fomiczewová a dodala: „když vám v takové chvíli někdo nezištně podá pomocnou ruku, aniž byste si o ni museli říct, cítíte velkou vděčnost.“

Na ředitelku Domova u fontány se v posledních týdnech začali obracet lidé i firmy, aby nabídli svou pomoc. Jednalo se např. o roušky, dezinfekci či ochranné štíty, které pomáhají zajistit bezpečnější prostředí pro klienty i zaměstnance. Domovu se dostalo i darů, které byly potěchou snad pro všechny jejich smysly – lahodné čaje, kvalitní káva, sladké laskominy nebo nádherné a krásně voňavé květiny.

„Jak se říká – v nouzi poznáš přítele. A my díky současné krizi vidíme, kolik lidí je s námi. Jestli mohu, ráda bych jim touto cestou poděkovala – jste opravdu úžasní, díky Vaší pomoci víme, že v tom nejsme sami, a to je pocit, který nám pomáhá jít dál,“ řekla již s lehkým úsměvem ředitelka Domova. To potvrzuje i facebooková stránka Domova, kde se pravidelně objevují poděkování mnoha lidem i firmám za obdržené dary.

Velkým benefitem Domova u fontány, kde pečují o více jak 150 klientů, je stálý zdravotnický personál, který je přítomný 24 hodin denně. I díky jejich bedlivé péči se daří klienty před novým typem koronaviru ochránit. „Velmi důsledně monitorujeme zdravotní stav našich klientů. V případě, že se u některého z nich objeví typické příznaky pro onemocnění koronavirem, okamžitě kontaktujeme Krajsou hygienickou stanici, která zajistí potřebné stěry a do 48 hodin nám sdělí výsledek. Do té doby dodržujeme karanténu u klienta i u jeho spolubydlícího. Plošné testování na COVID 19 se provádí pouze u zaměstnanců. S lehkou nadsázkou mohu říci, že slovo „NEGATIVNÍ“ je pro nás v tomto okamžiku velmi POZITIVNÍ – dalo by se říci, že má cenu zlata,“ podělila se s námi na závěr vedoucí úseku péče o klienta Jaroslava Šimková.

Domov u fontány je držitelem mnoha významných ocenění. Tím nejnovějším je certifikát paliativního přístupu v sociálních službách. Dále patří mezi držitele certifikátu Vážka®, který uděluje Česká alzheimerovská společnost za poskytování kvalitní péče osobám s demencí. Od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR obdržel Domov u fontány certifikát Značka kvality s pěti hvězdami, což je největší možné ocenění potvrzující vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Od roku 2015 je držitelem certifikátu Garance péče o ránu. Domov u fontány je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, ve kterém poskytují pobytové služby seniorům a osobám s onemocněním demence. Od roku 2016 mohou pečující rodiny využít také odlehčovací službu.

