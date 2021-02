Jednou ze služeb Oblastní charity je Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí, která slouží lidem bez přístřeší již sedmým rokem. Pan Petr G. reagoval na výzvu, kterou jsme vydali v první vlně „koronakrize“, a stal se zde dobrovolníkem. Petr pracuje v jedné prosperující softwarové společnosti a část svého volného času chce věnovat potřebným, jak sám říká: „Člověk by měl společnosti něco vrátit, a to formou, která je mu vlastní.“

dobrovolník Petr G. | Foto: archiv charity

Každou středu tedy čeká na klienty, aby je mohl zavést do suterénu charitního domu, kde je sprchový kout s mýdlem, šamponem, čistým ručníkem a toaleta. Zde provádí také dezinfekci prostor a každého se zeptá, zda nepotřebuje čisté oblečení. Jak Petr uvádí: „Nejdůležitější ale je si s lidmi popovídat.“ A tak se dozvídá mnoho příběhů. Například už ví, co je to fáračka. Petr dodává: „Někteří klienti jsou ale uzavřeni ve svém vlastním světě a povídat si příliš nechtějí. A není se co divit - vyrůstali třeba v kojeneckém ústavu nebo dětském domově, následoval pasťák a někdy i kriminál.“