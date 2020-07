Dvacítka ousteckých dětí vyrazila do Orlických hor, aby prožila týden v pohádkové Narnii.

Z dětského tábora Narnie, který pořádalo ústeckoorlické Rodinné centrum Srdíčko | Foto: archiv RC Srdíčko

Úkolem dětí je vysvobodit zakletou říši z moci Bílé čarodějnice. A tak se roubená chata v Sedloňově proměnila na letní výcvikový tábor. Ranní rozcvičky, trénink zálesáckých dovedností a bojových sportů se střídají s programy na podporu komunikace a týmové práce. Bojové hry u betonových bunkrů, noční hra, vyzvědačské úkoly a zapojení dětí do úklidu společných prostor přispívají k zocelení dětí v krizové připravenosti. Celý týden děti nemají přístup k internetu – učí se komunikovat slovy bez mobilních telefonů, písničky zpívají s táborovou kapelou bez sluchátek v uších, a hry hrají jen s papírovými kartami, pěnovými meči nebo s míčem na hřišti. Nevypadá to, že by strádali nepřítomností Instagramu a Netflixu. Naopak se kreativně zapojují do večerních programů na téma přátelství, odvahy a řešení konfliktů ve škole i v rodině. Tábor pořádá Rodinné centrum Srdíčko díky velké pomoci dobrovolníků z centra KONEP, kteří po celý rok chystají hry, masky a rekvizity a také jídelníček - táborníkům vaří zdravě, chutně a levně. Celkem pomocníci odpracují během července ve svém volnu přes 400 dobrovolnických hodin.