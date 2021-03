/FOTOGALERIE/ Návštěvníkům otevřít tvrz Hůrku (i tvrz Boudu) k prohlídkám stále nesmíme, využíváme tedy čas k úklidu, údržbě a dalším pracím. Náš „dvorní“ modelář Dan „poručík“ Břečka dokončil další model - tentokrát jde o srub K - S 12a U rybníčku - vchodový objekt tvrze Hůrka v měřítku 1:35.

Nový model srub K – S 12a U rybníčku. | Foto: Muzeum opevnění - dělostřelecká tvrz Hůrka

Byl to poslední srub tvrze, který dosud scházel do kompletní série zachycující objekty tvrze Hůrka po jejich celkovém dokončení. Tento model je opět o něco více propracovaný – „titěrná“ mříž vjezdu pro nákladní automobily je plně funkční, samozřejmostí jsou bleskosvody napojené na pancéřové zvony, bunkrology zaujme ztvárnění antén radiového spojení (jedno z možných a pravděpodobných řešení), všechny pak překvapí plně funkční osvětlení vjezdu. Co ocení zřejmě málokdo, to je 139 nýtů na posuvných pancéřových vratech na konci vjezdu do překladiště.