Jak mu jen zdraví dovolilo, stále byl v sedle. Do roku 2019 vstoupil tento „cyklistický milionář“ s kontem 1 010 532 kilometrů.

O svých cestách si vedl pečlivé záznamy. „Jarda byl účetní, vedl si o ujetých kilometrech perfektní evidenci,“ potvrdil jeho kamarád Jiří Vodička z Lanškrouna. Jeho deníky odrážejí dobu, v níž žil. Například 21. srpna 1968 si k údajům o trase a najetých kilometrech poznamenal: Okupace ČSSR Rusy. Jeho deníky jsou také kronikou, kam zapisoval i aktuální stav počasí. V den, kdy na naše území vjely tanky, ukazoval ráno teploměr čtyři stupně nad nulou. V sedle byl denně, když v zimě nejezdil na kole, tak trénoval na trenažéru, nebo vyrazil na běžky. Na kolo usedl ještě v září loňského roku, kdy ho už začaly sužovat zdravotní problémy. Zemřel 16. srpna 2019.

Pro rodáka z Dolní Dobrouče, který byl nositelem první výkonnostní třídy, byla cyklistika vším. Jak říkal, vyčistil si hlavu, posílil vůli a pomohla mu překonat slabé chvilky. Stranou šly radovánky i rodina.

Do třicítky jezdil na kole závodně

Cyklistice se upsal po absolvování Vyšší školy hospodářské ekonomické v Chocni. Nastoupil do cyklistického oddílu Jiskra Ústí nad Orlicí (1957-59). Po vojně v Plzni, kde vedl oddíl šéf tehdejší československé reprezentace Jaroslav Aubrecht, trénoval denně a jezdil po závodech, se vrátil podorlického regionu. Závodil za Lanškroun i Českou Třebovou, kde vyrůstal pozdější reprezentant a současný ředitel závodu regionem Orlicka Petr Bucháček. Jakmile se Jaroslav Pecháček přestěhoval do Vysokého Mýta, vstoupil do tamního oddílu.

Do třicítky se věnoval cyklistice závodně. Tvrdil o sobě, že ho příroda neobdařila mimořádným talentem ani fyzickými dispozicemi, že vše musel nahrazovat morálkou, tréninkovou pílí a nezměrnou vůlí vítězit. Přesto se zapsal do dějin cyklistiky. „S ohledem na mé možnosti se mi podařilo dosáhnout některých uspokojujících výsledků,“ zavzpomínal Jaroslav Pecháček na závody v roce 1961, kdy na Mistrovství Československa v časovce týmu na 100 kilometrů dosáhl na bronz. O dva roky později mu zacinkala na krku medaile ze závodu Orlickem. Za zmínku stojí dvakrát 11. a 16. místo na tehdy nejdelším (262 km) a nejobtížnějším závodě Praha - Karlovy Vary v letech 1959, 1962 a 1964. Účastnil se rovněž 10. mezinárodního závodu Kolem Československa v roce 1961. Výčet by byl bohatý, ale o účasti a umístění na dalších méně významných závodech se nechtěl zmiňovat.

Po skončení závodní činnosti s cyklistikou neskončil, toužil poznávat okolní země: „Zcestoval jsem Rakousko a přitom překonal téměř všechny vysokohorské průsmyky. V šestapadesáti jsem podnikl pro mne vyčerpávající cestu do Norska, 3 200 kilometrů jsem ujel za 20 dnů. Přes všechny útrapy, které jsem musel na cestách překonat, jsem rád, že jsem tyto toulky Evropou uskutečnil.“

Poznání jiných krajů, přírody a především setkání s lidmi, kteří mu mnohdy pomohli, Jaroslava Pecháčka podpořilo a bylo pro něho hlavním přínosem. Rozloučení s mužem, který za svůj život objel Zemi 23krát kolem rovníku, se konalo 26. srpna ve vysokomýtském kostele.

