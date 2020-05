Čtenářka Petra se podělila o recept na rychlý, jednoduchý a prý vynikající medovník. Nejlepší je poté, co se pár dní uleží v lednici.

Ingredience:

1 Hera

3 vajíčka

400 gramů hladké mouky

300 gramů cukru krystal

tři lžíce medu

1 lžíce sody

Postup: Rozpustíš ve vodní lázni tuk, zašleháš cukr, vajíčka, med, mouku se sodou a šleháš – stále ve vodní lázni – cca 10 minut.

Na pečící papír obkreslím tužkou talíř a natírám těsto (beru naběračkou a roztírám lžicí– táhne se to). Vyjde to na cca 6 placek. Každou peču na 175 stupňů, cca 6 minut.

Do jednoho kondenzovaného mléka příchuť karamel (nebo do slazeného kondenzovaného mléka, které vaříš cca 1,5 hodiny) zašleháš jedno změklé máslo. A pak už jen upečené placky natíráš a dáváš na sebe, trochu krému si nechávám i navrch. Pak okrojím okraje dortu, aby to bylo zarovnané a okrojené zbytky rozdrtím a posypu jimi vršek dortu natřený krémem, ale poslední roky okrojky spíš sníme (protož jsou upatlané krémem) a sypu jednou rozdrcenou plackou, kterou si nechám stranou, nebo kupovaným perníkem na strouhání.

Dobrou chuť přeje Petra z Chrudimi