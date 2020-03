Senioři v Chocni budou moci komunikovat online

Máme k dispozici 24 statečných – krizový tým, který je připraven v případě potřeby okamžitě nastoupit do zaměstnání a setrvat v budově tak dlouho, jak dlouho bude potřeba (nebo do naprostého vyčerpání). Máme krizový plán, máme technické prostředky k profesionální ochraně zaměstnanců krizového týmu, máme naplánovány první kroky – a pak už jen hlavně udržet rozum v hrsti a obnovovat síly. Jsme připraveni – ale nikdy jsme v takové situaci nebyli, takže nutně budeme dělat chyby a asi to s každým z nás pořádně zacvičí. V každém případě platí, že je to naše práce, že jsme tu od toho.

Na co připraveni nejsme, jsou komentáře na internetu, kde lidé, kteří nemusí do práce radí, jak si to doma užít a jaká je to příležitost k tomu, na co nám dlouho nezbýval čas. Mějte rozum, lidi, nepište to! Víte, jak se pak cítí ti, kdo do práce musí, protože pečují o lidi, a ne o krabice nebo papíry?

Nejsme připraveni ani na to, že kvůli snížení potřeby dopravní obslužnosti se ruší spoje. Jedna z našich kolegyň jezdila do práce autobusem, ten jí zrušili, tak jezdí vlakem. Osobním. Co když jí zruší i ten vlak, protože místo cestujících teď vozí jenom vzduch - a ji?

Se spoustou věcí si poradíme. Školku jsme si vytvořili svoji, aby naše kolegyně nemusely zůstávat doma. Zásobili jsme se. Společné těžkosti nás začaly stmelovat. Štve nás, že situaci nejvíce odnášejí naši klienti, které jsme odstřihli od jejich rodin. Je to ale nutné, nic s tím neuděláme. Je nám smutno ze zákazu návštěv a našli jsme způsob, jak jej odlehčit, Nakoupili jsme tři tablety s připojením k internetu, na kterých vašim blízkým rádi zprostředkujeme rozhovor s vámi prostřednictvím videohovoru přes Skype, Messenger nebo obdobné aplikace. Do pár dnů to spustíme a dáme vám vědět. Navštívit nás můžete na: https://www.facebook.com/zspchocen/ nebo www.pomahamti.cz

Jsme rádi, že se máme o koho opřít – o ochotu našich zaměstnanců, o město, o kraj, o lidi, kteří nám šijí roušky a předávají materiál. Děkujeme vám, vy všichni jste pro nás moc důležití.

Tak to je naše poněkud dlouhá odpověď na otázku, zda jsme připraveni.

Jan Vojvodík, ředitel