V redakční poště občas nacházíme i dopisy od vás, našich čtenářů, v kterých se chcete podělit o své zážitky. A třeba z jen „obyčejných výletů“.

Ilustrační snímek | Foto: České dráhy

Přes železniční stanici Choceň jsem projížděl bratru přes třicet let, když jsem jezdíval z Moravy do Prahy. Nikdy jsem však na místním nádraží nevystoupil. Až nedávno se mi zastávka a návštěva tohoto východočeského města podařila. Když jsem vysedl z „brněnského“ rychlíku vyšší kvality, první, co mě zaujalo, byla útulná opravená nádražní budova. Hned na druhé straně nádraží se nachází krásný rozlehlý zámecký park, přes který se dojde až do samotného centra města. Na Tyršově náměstí stojí novorenesanční radnice a celkem dobře vybavené „íčko“. Uprostřed trůní nepřehlédnutelný Mariánský sloup a hnedle za náměstím je věž zvonice a barokní kostel sv. Františka Serafínského. Kousek dál od náměstí za jedním z hlavních silničních mostů přes Tichou Orlici se rozkládá nádherná přírodní rezervace zvaná Peliny. Tam říčka svým tokem vytváří loukami vyplněnou podkovu neboli „účko“.