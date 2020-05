„Pod slovem karanténa jsem si vždycky představovala malý nemocniční pokoj, kde se člověk může úplně sám unudit k smrti. Možná proto mi současná situace nepřipadá tak hrozná.“ Jessica Hubálková, 9. B

„Když začala karanténa, tak to byl tak zvláštní pocit, že se ani nedá vyjádřit slovy. Lidé si díky téhle neobvyklé situaci aspoň budou víc vážit věcí, které se jim v běžném životě zdály být samozřejmostí. Nejlepší je na této situaci to, že můžu být doma se svou rodinou, se kterou jsem se dřív viděla jen večer.“ Kateřina Kubcová, 9. B

„Když se nad tou karanténou zamyslím, zní to docela dobře, ne? Prázdniny, žádná škola, nic nedělat, pohodička… Ale tak to vůbec není. Učení máme stále dost, a když jste na učení „levej“ i ve škole, tak to je teprve „sranda“ doma… Nevěřil bych, že to řeknu, ale škola mi strašně chybí. Ta „sranda“, ty zážitky, problémy, to vše mi chybí. Doma je strašně smutno, nevím, co tu mám dělat. Už se strašně těším, až se zase sejdeme, jak doufám.“ Samuel Palčisko, 9. A

„Je to divné, nechodit každý den do školy. Je vtipné, že jako malá jsem si přála, aby škola bouchla nebo vyhořela. Aby se zavřela aspoň na měsíc. Ale teď bych si moc přála zase chodit a ráno vstávat do školy. Chodit normálně ven, navštěvovat kamarádky, chodit nakupovat. Nejvíc ze všeho mi chybí holky ze třídy, kluci, jak se dohadují a předvádějí. Taky jsem dostala na starost úžasného prvňáčka, na kterého jsem se každý den moc těšila. Představa, že jsem od nich odříznutá, se mi už od začátku nelíbila.“ Barbora Novotná, 9. A

„Nikdy jsem si nemyslela, že se tento pocit u mě objeví: Škola mi prostě chybí. Zhruba před rokem touto dobou byla školní akademie Plavba kolem světa. Byl to přesný opak těchto časů. Tam jsme byli všichni spolu, zpívali jsme a tvořili. Teď jsme každý sám se sebou. Moc bych si přála, aby vše bylo za námi. Aby bylo po přijímačkách a jediné mé myšlenky směřovaly na Dvorní slavnost a posledních pár dnů s mými spolužáky. Doufám, že si ještě tento poslední školní rok stihnu zazpívat naši školní hymnu.“ Nayra Kratochvílová, 9. B