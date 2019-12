To vše nabízí aktuální výstava v českotřebovském městském muzeu zvaná Třpytivé svátky. Zahájení proběhlo 1. prosince, výstava je přístupná až do 5. ledna.

Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, během svátků otevřeno takto: 24. prosince od 8 do 11 hodin, 25. prosince od 13 do 18 hodin, 26. prosince od 13 do 18 hodin, 31. prosince zavřeno, 1. ledna zavřeno.