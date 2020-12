Kniha Hurvínek má narozeniny autorky Denisy Kirschnerové, současné ředitelky Divadla Spejbla a Hurvínka, vznikla k Hurvínkovým 90. narozeninám a zábavnou formou popisuje Hurvínkovy nejpovedenější klukoviny, které za uplynulých devadesát let svého dětství spáchal.

Pokud řešíte jako většina rodičů před Vánoci problém, co dětem nadělit pod stromeček, máme pro Vás letos malý tip, který by mohl pomoci toto každoroční dilema vyřešit. V muzejním obchodě (Muzeum loutkářských kultur Chrudim) máme teď velkou obrázkovou knížku Hurvínek má narozeniny za zvýhodněnou cenu 450 korun. Najdete v ní spoustu interaktivních pohyblivých obrázků, takže na vás budou příběhy vašich oblíbených hrdinů ze stránek doslova vyskakovat. Ne nadarmo se takovým obrázkům vystupujícím z knížky nebo na pohledu říká pop-upy (z anglického slova vyskočit, objevit se). Kniha Hurvínek má narozeniny autorky Denisy Kirschnerové, současné ředitelky Divadla Spejbla a Hurvínka, vznikla k Hurvínkovým 90. narozeninám a zábavnou formou popisuje Hurvínkovy nejpovedenější klukoviny, které za uplynulých devadesát let svého dětství spáchal. A nejlepší zpráva nakonec: od příštího týdne bude k dostání i přes e-shop na našich webových stránkách.