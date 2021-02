Charita z Ústí nad Orlicí děkuje všem příznivcům letošní Tříkrálové sbírky

V letošním 21. ročníku se vybralo na území Oblastní charity Ústí nad Orlicí do statických pokladniček 1 434 713,00 Kč a do online kasičky 421 422,00 Kč (toto je vybraná částka k 3.2.2021 – online sbírka probíhá až do konce dubna a stále ještě můžete přispět na www. trikralovasbirka.cz s VS 77705036).

Tříkrálová sbírka. | Foto: Charita ČR