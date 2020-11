Na začátku ledna se bude konat tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu.

Foto: Deník/archiv

Dne 6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Na tuto tradici navázala i Tříkrálová sbírka Charity ČR. 21. ročník této sbírky bude mimořádný, protože i doba je mimořádná. Poprvé v historii bude možné přispět na práci Charit i do virtuální kasičky. Malí koledníci totiž možná v lednu k našim dveřím nepřijdou a nezazpívají „štěstí, zdraví vinšujem vám…“ . Přesto ale můžeme, když se rozhlédneme kolem sebe, zažít pocit vzájemnosti, solidarity a radosti a právě to je největším posláním sbírky: zapojení se do řetězu lidské sounáležitosti a možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným.