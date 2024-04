Ráno v 6:02 jsme jako firma Čaj o šesté vyjeli z České Třebové abychom se zavčasu dostavili na nádraží Praha - Libeň. Naše věci, které nám dovezlo auto, již čekalo na parkovišti v OC. Okolo 8-10 hodiny jsme zdobili a připravovali náš stánek, aby byl připraven k tomu abychom mohli začít prodávat. Naše kolo štěstí bohužel skončilo na začátku tak, že se nám trošku rozbilo. Naštěstí jsme ho zpravili s naším řidičem, který nám dovezl veškeré věci.

Harfa | Foto: Zuzana Pluhařová

Pomocí tavné pistole a lepící pásky bylo kolo jako nové. Připravili jsme i koutek pro děti, kde si mohly vybarvit obrázek a dostat za to sladkou odměnu. Děti byly velice kreativní a viděli jsme obrázky budoucích umělců. V 10 hodin začala oficiálně soutěž JA EXPO 2024. Dostavilo se tam neuvěřitelných 45 firem a každý měl zcela originální nápad. Mohli jste si tam koupit nejen naše pečené čaje, ale také svíčky, mýdla, marmelády, trička nebo dokonce i houby na mytí, bylo toho tam spousta. Celou soutěž jsme nevyhráli, ani nějaký menší soutěže, ale nám to nějak zvláště nevadí. My jsme rádi, že jsme i přes náš stres, dokázali mluvit s cizími lidmi a dostali zase o to více mnoho zkušeností.

Zuzana Pluhařová